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05.08.2026 06:37:00
Dexerials zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Dexerials liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dexerials die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 37.25 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 33.14 JPY je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden 27.18 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dexerials 26.14 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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