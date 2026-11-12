Dexerials: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Dexerials lud am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 38.16 JPY. Im letzten Jahr hatte Dexerials einen Gewinn von 46.51 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 28.78 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 8.11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31.32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch