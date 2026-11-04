Devyser Diagnostics Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Devyser Diagnostics Registered hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Devyser Diagnostics Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.43 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.170 SEK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 59.7 Millionen SEK gegenüber 56.4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch