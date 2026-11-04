Devyani International legte Quartalsergebnis vor

Devyani International hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite standen 15.19 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.77 Milliarden INR umgesetzt.

Analysten hatten einen Verlust je Aktie von 0.031 INR prognostiziert, während der Umsatz bei 15.59 Milliarden INR erwartet worden war.

Redaktion finanzen.ch