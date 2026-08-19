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19.08.2026 06:37:00
DevPort Registered B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
DevPort Registered B hat am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.45 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.010 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat DevPort Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 81.2 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117.5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 30.91 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
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