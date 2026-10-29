DevPort Registered B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

DevPort Registered B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.07 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.520 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 26.34 Prozent auf 64.6 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 87.6 Millionen SEK gelegen.

Redaktion finanzen.ch