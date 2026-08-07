Devon Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Devon Energy hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.41 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 73.00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.00 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch