Development Works Food präsentierte Quartalsergebnisse

Development Works Food hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.63 SAR. Im Vorjahresquartal hatten 0.360 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 22.4 Millionen SAR in den Büchern – ein Minus von 21.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Development Works Food 28.7 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch