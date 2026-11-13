Development Works Food präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Development Works Food hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Development Works Food vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.86 SAR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.250 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18.10 Prozent auf 21.6 Millionen SAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26.4 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch