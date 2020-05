Devancement des travaux d'infrastructures - L'ACRGTQ prête à relever le défi

QUÉBEC, le 14 mai 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) est prête pour le défi de la relance économique. Le président du Conseil du trésor, Christian Dubé annonçait aujourd'hui le devancement de 2,9 MM$ de prévus au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2020-2030 au 11 MM$ planifiés pour 2020-2021.

Les 600 M$ en matière de transport collectif et les 370 M$ pour le réseau routier devancés permettront de mettre à l'œuvre bon nombre de travailleurs qui pourront contribuer à la relance de l'économie. En matière de routes, c'est plus de 2,2 MM$ qui étaient prévus initialement au PQI en 2020-2021. L'ACRGTQ attendra avec impatience l'annonce des détails par le ministre des Transports du Québec.

Elle voit également d'un bon œil l'assouplissement de mesures qui permettront de limiter les délais de paiement et ainsi permettre aux entrepreneurs d'avoir de meilleures liquidités afin de poursuivre l'exécution de leurs chantiers. Les efforts faits par le gouvernement pour favoriser l'accès aux marchés publics des PME et maximiser les retombées régionales sont accueillis favorablement.

L'ACRGTQ collabore avec le gouvernement et continuera ses discussions avec celui-ci afin que cette relance soit structurante pour une économie dans le besoin.

Afin que cette relance économique se fasse en toute santé et en toute sécurité, il est d'une importance capitale que les entrepreneurs respectent rigoureusement le Guide COVID-19 - Chantier de construction préparé par la Commission des normes, de l'équité et de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) qui a été développé en collaboration avec l'industrie. Ce guide vise à déterminer les mesures à mettre en place sur les chantiers de construction pour éliminer la contamination des travailleurs par la COVID-19.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 500 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 40 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)