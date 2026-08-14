Dev Accelerator verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dev Accelerator hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.16 INR gegenüber 0.010 INR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 567.3 Millionen INR – eine Minderung von 0.37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 569.4 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch