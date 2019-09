Deux Kenyans remportent les grands honneurs du Marathon international Oasis de Montréal 2019

Les Québécois Ariane Raby et Philippe Viau-Dupuis champions de l'épreuve du demi-marathon

MONTRÉAL, le 22 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Quelques 10 430 athlètes ont envahi les rues de Montréal dimanche pour participer à la 29e édition du Marathon international Oasis de Montréal, une course musicale de la Rock'n'Roll Marathon Series®. En offrant aux coureurs l'occasion de courir au rythme de la musique, le Marathon de Montréal a ainsi permis aux participants de tous les niveaux sportifs d'apprécier les images et les sons de Montréal.

Boniface Kongin et Grace Kwamboka Momanyi du Kenya ont offert de solides performances et atteint la plus haute marche du podium en remportant la 29e édition du Marathon de Montréal.

C'est avec un temps de 2:15:18, que Kongin a été le premier à franchir la ligne d'arrivée. Le Marocain Mohamed Aagab a pris le deuxième rang avec un temps de 2:19:43 et la troisième place appartient à Isaac Maiyo du Kenya avec un temps de 2:23:17. Chez les femmes, l'athlète kenyane Grace Kwamboka Momanyi a terminé en première position avec un temps de 2:40:51 suivie par sa compatriote Joan Massah, en deuxième position avec un temps de 2:42:46. La troisième marche du podium appartient à Magarsa Tafa de l'Éthiopie avec un temps de 2:46:41. Soulignons l'excellente performance du Québécois François Jarry et de la Québécoise Paméla Bouvier, qui ont terminé respectivement en 5e et 6e position. Une bourse totalisant 55 000 $US a été octroyée aux coureurs élites qui ont le mieux performé.

Voici le podium du marathon :

Hommes



1re place Boniface Kongin (Kenya) 2:15:18 2e place Mohamed Aagab (Maroc) 2:19:43 3e place Isaac Maiyo (Kenya) 2:23:17





Femmes



1re place Grace Kwamboka Momanyi (Kenya) 2:40:51 2e place Joan Massah (Kenya) 2:42:46 3e place Magarsa Tafa (Ethiopie) 2:46:41





Voici le podium du demi-marathon :

Hommes



1re place Philippe Viau-Dupuis, Lachine (QC) 1:10:19 2e place Benjamin Raymond, Laval (QC) 1:11:07 3e place Maxime Gonneville, Québec (QC) 1:11:54





Femmes



1re place Arianne Raby, Repentigny (QC) 1:19:15 2e place Sara Crouch, Chicago (USA) 1:19:51 3e place Margot Duval (France) 1:19:59

« Le programme de courses du Marathon de Montréal représente un défi de taille, tant pour les athlètes aguerris que pour les plus néophytes. C'est toujours inspirant de les voir tous se dépasser et donner leur 150 % pour franchir les distances du marathon et du demi-marathon. Portés par les encouragements de la foule tout au long des parcours, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que nous les accueillons au fil d'arrivée », souligne Dominique Piché, producteur et directeur de course du Marathon de Montréal.

Départ retardé

Au cours du Marathon d'aujourd'hui, un problème lié à la fermeture de routes a retardé le début de la course de 50 minutes. Les responsables de l'événement l'ont immédiatement reconnu et ont réagi rapidement pour corriger le problème. La sécurité des athlètes étant primordiale, les organisateurs et les autorités locales ont collaboré pour assurer la sécurité du Marathon de Montréal et minimiser les retards supplémentaires.

Comme pour tous les événements de la série marathon Rock'n'roll, l'objectif est de créer une expérience inégalée et de classe mondiale. Les responsables de l'événement ont pu compter sur la précieuse coopération du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans l'organisation de cet événement. Les organisateurs du Marathon travailleront avec GardaWorld, l'agence qui était responsable de la sécurité du parcours et du recrutement de personnel de l'événement, pour évaluer les changements futurs. « Nous sommes sincèrement désolés pour les retards au départ de cette édition 2019 du Marathon. Notre priorité était de s'assurer que tout soit sécuritaire pour nos coureurs. Nous tenons à remercier nos athlètes ainsi que leurs fidèles supporteurs, familles et amis, de leur compréhension, » ajoute M. Piché.

Outre les performances des athlètes élite, c'est dans une ambiance festive et musicale que les coureurs se sont dépassés pour relever leurs défis respectifs. Pour le plus grand bonheur des participants et de leurs partisans, la Place des festivals a également vibré au rythme de la formation The Brooks qui a offert une prestation pleine d'énergie en conclusion d'un week-end de course fort chargé!

Les résultats détaillés de l'événement sont disponibles ici : www.runrocknroll.com/fr/Events/Montreal/The-Races/Results.

Pour les résultas de toutes les courses du week-end ou pour obtenir de l'information à propos de l'événement de 2020, visitez RunRocknRoll.com/Montreal.

Des images et des photographies seront offertes par IRONMAN dans les 48 heures suivant l'événement pour couverture journalistique. Toute utilisation commerciale ou autre de ces photos et images est strictement interdite, à moins d'obtenir une autorisation écrite et signée par un représentant autorisé de IRONMAN.

SOURCE Marathon international Oasis de Montréal