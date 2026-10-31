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|
31.10.2026 18:00:38
DEUTZ-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
So haben Experten die DEUTZ-Aktie zuletzt eingeschätzt.
Im Oktober 2026 haben 5 Analysten eine Einschätzung der DEUTZ-Aktie vorgenommen.
5 Analysten empfehlen die DEUTZ-Aktie mit Kaufen.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für DEUTZ ein Kursziel von 15,86 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 6,42 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 9,440 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|19,00 EUR
|101,27
|30.10.2026
|Bernstein Research
|12,40 EUR
|31,36
|15.10.2026
|Warburg Research
|19,00 EUR
|101,27
|13.10.2026
|Bernstein Research
|12,40 EUR
|31,36
|13.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16,50 EUR
|74,79
|07.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu DEUTZ AG
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30.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich schwächer (finanzen.ch)
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30.10.26
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagnachmittag weit abgeschlagen (finanzen.ch)
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30.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
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30.10.26
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ verbilligt sich am Freitagmittag (finanzen.ch)
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30.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell (finanzen.ch)
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30.10.26
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ fällt am Vormittag (finanzen.ch)
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29.10.26
|EQS-AFR: Deutz AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
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29.10.26
|EQS-AFR: Deutz AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
Analysen zu DEUTZ AG
|30.10.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|15.10.26
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|13.10.26
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|15.10.26
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|13.10.26
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|15.10.26
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|13.10.26
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
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