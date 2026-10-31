DEUTZ-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

Im Oktober 2026 haben 5 Analysten eine Einschätzung der DEUTZ-Aktie vorgenommen.

5 Analysten empfehlen die DEUTZ-Aktie mit Kaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für DEUTZ ein Kursziel von 15,86 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 6,42 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 9,440 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Warburg Research 19,00 EUR 101,27 30.10.2026 Bernstein Research 12,40 EUR 31,36 15.10.2026 Warburg Research 19,00 EUR 101,27 13.10.2026 Bernstein Research 12,40 EUR 31,36 13.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 16,50 EUR 74,79 07.10.2026

Redaktion Finanzen.net