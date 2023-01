DEUTZ-Aktie steigt: DEUTZ kauft Lizenzen von Daimler Truck und gibt dafür - Daimler Truck-Aktien sinken

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt notiert im Montagshandel etwas schwächer. In Frankfurt überwiegt ebenfalls Verkaufsdruck. Der Wall Street-Handel ist am Montag von Abschlägen geprägt. Die Börsen in Asien tendierten am Montag uneinheitlich: In Japan und Festlandschina lief der Handel freundlich ab, wohingegen es in Hongkong bergab ging.