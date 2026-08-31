DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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31.08.2026 09:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ stabilisiert sich am Vormittag
Die Aktie von DEUTZ zeigt sich am Montagvormittag ohne grosse Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 12,94 EUR.
Zum Vortag unverändert notierte die DEUTZ-Aktie um 09:28 Uhr im XETRA-Handel bei 12,94 EUR. In der Spitze gewann die DEUTZ-Aktie bis auf 12,98 EUR. In der Spitze büsste die DEUTZ-Aktie bis auf 12,80 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 74'052 DEUTZ-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,98 EUR) erklomm das Papier am 31.08.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 0,31 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (7,33 EUR). Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 76,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2025 mit 0,180 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,214 EUR je Aktie ausschütten. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat DEUTZ im vergangenen Quartal 585.30 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DEUTZ 518.10 Mio. EUR umsetzen können.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,896 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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