DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag im Minus

Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 12,91 EUR ab. In der Spitze fiel die DEUTZ-Aktie bis auf 12,79 EUR. Bei 12,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 459'033 DEUTZ-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,98 EUR) erklomm das Papier am 31.08.2026. Gewinne von 0,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 7,33 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 43,22 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,180 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,214 EUR aus. Am 06.08.2026 lud DEUTZ zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,13 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DEUTZ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 585.30 Mio. EUR im Vergleich zu 518.10 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,896 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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