DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag im Minus

Der DEUTZ-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 12,92 EUR. Das bisherige Tagestief markierte DEUTZ-Aktie bei 12,79 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 311'064 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 12,98 EUR erreichte der Titel am 31.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 0,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,180 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,214 EUR. Am 06.08.2026 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat DEUTZ im vergangenen Quartal 585.30 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DEUTZ 518.10 Mio. EUR umsetzen können.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DEUTZ einen Gewinn von 0,896 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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