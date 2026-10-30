DEUTZ Aktie News: DEUTZ fällt am Vormittag

Das Papier von DEUTZ gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 3,1 Prozent auf 9,84 EUR abwärts. Die DEUTZ-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,83 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 9,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 107'860 DEUTZ-Aktien.

Am 10.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,35 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,67 Prozent. Bei 7,33 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,51 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,211 EUR aus. DEUTZ liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. DEUTZ hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,13 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig wurden 585.30 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 518.10 Mio. EUR umgesetzt.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,812 EUR je DEUTZ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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