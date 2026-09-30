DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag mit Aufschlag

Das Papier von DEUTZ konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 11,49 EUR. Bei 11,62 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 65'586 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 13,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,19 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 7,33 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,21 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,207 EUR. Am 06.08.2026 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,08 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,13 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent auf 585.30 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 518.10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,870 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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