DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Nachmittag tiefer

Die DEUTZ-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 11,21 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bisher bei 11,13 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 180'469 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,35 EUR an. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 16,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,33 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,180 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,207 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 06.08.2026 vor. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit 0,13 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite hat DEUTZ im vergangenen Quartal 585.30 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DEUTZ 518.10 Mio. EUR umsetzen können.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,870 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in DEUTZ von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Titel DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DEUTZ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

DEUTZ-Aktie bricht ein: Neue Aktien für institutionelle Anleger ausgegeben