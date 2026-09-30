DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag tiefer

Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 11,22 EUR. Die DEUTZ-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,20 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 115'257 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 13,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,33 EUR am 18.11.2025. Mit einem Kursverlust von 34,67 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,180 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,207 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 06.08.2026. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 585.30 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je DEUTZ-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,870 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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