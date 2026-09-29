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29.09.2026 16:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ legt am Dienstagnachmittag zu

DEUTZ Aktie News: DEUTZ legt am Dienstagnachmittag zu

Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von DEUTZ legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 11,35 EUR.

DEUTZ
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Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere um 16:28 Uhr 2,6 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die DEUTZ-Aktie sogar auf 11,43 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,19 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 226'669 Stück gehandelt.

Am 10.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 17,62 Prozent Luft nach oben. Am 18.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 35,42 Prozent wieder erreichen.

Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2025 mit 0,180 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,207 EUR je Aktie ausschütten. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. DEUTZ hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,13 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DEUTZ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 585.30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 518.10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,870 EUR je DEUTZ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: DEUTZ AG
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