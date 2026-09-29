DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 11,21 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DEUTZ-Aktie bei 11,39 EUR. Bei 11,19 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 132'980 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 19,09 Prozent zulegen. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,33 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 52,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,180 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,207 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 06.08.2026. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,97 Prozent auf 585.30 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,870 EUR je DEUTZ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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