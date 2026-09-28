DEUTZ Aktie News: DEUTZ gewinnt am Montagvormittag

Um 09:28 Uhr wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 11,31 EUR nach oben. In der Spitze legte die DEUTZ-Aktie bis auf 11,40 EUR zu. Bei 11,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 54'124 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2026 auf bis zu 13,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 18,04 Prozent Luft nach oben. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

DEUTZ-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,207 EUR belaufen. DEUTZ veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. DEUTZ hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,13 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz wurden 585.30 Mio. EUR gegenüber 518.10 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,870 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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