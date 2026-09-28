DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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28.09.2026 16:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag in Grün
Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 11,21 EUR.
Die DEUTZ-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 11,21 EUR. Die DEUTZ-Aktie legte bis auf 11,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,35 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 236'392 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 13,35 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DEUTZ-Aktie somit 16,03 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 7,33 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 52,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,180 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,207 EUR belaufen. Am 06.08.2026 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 585.30 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 518.10 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DEUTZ ein EPS in Höhe von 0,870 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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