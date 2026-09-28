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28.09.2026 16:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag in Grün

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag in Grün

Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 11,21 EUR.

DEUTZ
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Die DEUTZ-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 11,21 EUR. Die DEUTZ-Aktie legte bis auf 11,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,35 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 236'392 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 13,35 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DEUTZ-Aktie somit 16,03 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 7,33 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 52,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,180 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,207 EUR belaufen. Am 06.08.2026 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 585.30 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 518.10 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DEUTZ ein EPS in Höhe von 0,870 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: DEUTZ AG
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

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08:11 Logo WHS Börsen vor dem nächsten Showdown: PCE, NFP & Micron entscheiden über den Q4-Start
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01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’536.71 19.78 SGBK2U
Short 14’845.85 13.95 SGBJ3U
Short 15’406.43 8.94 SIBJOU
SMI-Kurs: 13’958.55 28.09.2026 17:08:28
Long 13’401.34 19.37 SJBMDU
Long 13’105.81 13.74 S5BOUU
Long 12’555.54 8.97 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

DEUTZ AG 10.46 1.06% DEUTZ AG

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