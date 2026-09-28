DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Die DEUTZ-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 11,15 EUR abwärts. Die DEUTZ-Aktie sank bis auf 11,09 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 104'829 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.09.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DEUTZ-Aktie somit 16,48 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,33 EUR am 18.11.2025. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 34,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2025 mit 0,180 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,207 EUR je Aktie ausschütten. Am 06.08.2026 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DEUTZ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 585.30 Mio. EUR im Vergleich zu 518.10 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,870 EUR je DEUTZ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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