DEUTZ Aktie News: Anleger schicken DEUTZ am Vormittag ins Plus

Um 09:28 Uhr ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 12,54 EUR. Der Kurs der DEUTZ-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,54 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 58'770 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,54 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,215 EUR aus. DEUTZ veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 585.30 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 518.10 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,896 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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