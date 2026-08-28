DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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28.08.2026 16:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker
Die Aktie von DEUTZ gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 12,85 EUR.
Um 16:28 Uhr wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 12,85 EUR nach oben. Die DEUTZ-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,94 EUR aus. Mit einem Wert von 12,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 701'531 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 12,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (7,33 EUR). Mit einem Kursverlust von 42,96 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,180 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,215 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DEUTZ am 06.08.2026. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat DEUTZ 585.30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,896 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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