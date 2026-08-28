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28.08.2026 12:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagmittag auf grünem Terrain

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von DEUTZ gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die DEUTZ-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 12,84 EUR.

DEUTZ
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Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 3,1 Prozent auf 12,84 EUR. Kurzfristig markierte die DEUTZ-Aktie bei 12,85 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,45 EUR. Bisher wurden heute 400'835 DEUTZ-Aktien gehandelt.

Am 28.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,91 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,180 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,215 EUR. Am 06.08.2026 äusserte sich DEUTZ zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit 0,13 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 585.30 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 518.10 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,896 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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