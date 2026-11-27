Das Papier von DEUTZ konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 8,27 EUR. In der Spitze gewann die DEUTZ-Aktie bis auf 8,33 EUR. Bei 8,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 86'214 Stück gehandelt.

Am 10.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 61,43 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,48 EUR am 18.11.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,221 EUR. Am 05.11.2026 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von 0,08 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 553.90 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 493.30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,718 EUR je DEUTZ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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