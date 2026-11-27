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27.11.2026 16:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Das Papier von DEUTZ konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 8,24 EUR.
Um 16:28 Uhr sprang die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 8,24 EUR zu. Die DEUTZ-Aktie legte bis auf 8,41 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,28 EUR. Bisher wurden heute 722'605 DEUTZ-Aktien gehandelt.
Bei 13,35 EUR markierte der Titel am 10.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DEUTZ-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,48 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2026 erreicht. Abschläge von 9,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,180 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,221 EUR. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 05.11.2026. Das EPS wurde mit 0,04 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde auf 553.90 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 493.30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,718 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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