Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 8,29 EUR zu. Die DEUTZ-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,41 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 377'800 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,35 EUR erreichte der Titel am 10.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Am 18.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,180 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,221 EUR. Am 05.11.2026 lud DEUTZ zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,08 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 553.90 Mio. EUR – ein Plus von 12,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 493.30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,718 EUR je DEUTZ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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