|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.11.2026 12:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ verteuert sich am Freitagmittag
Die Aktie von DEUTZ zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 8,29 EUR zu.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 8,29 EUR zu. Die DEUTZ-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,41 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 377'800 DEUTZ-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 13,35 EUR erreichte der Titel am 10.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Am 18.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,180 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,221 EUR. Am 05.11.2026 lud DEUTZ zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,08 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 553.90 Mio. EUR – ein Plus von 12,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 493.30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,718 EUR je DEUTZ-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie
MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DEUTZ-Investment von vor einem Jahr verdient
DEUTZ-Aktie dreht wieder ins Minus: Konzern weist Vorwürfe zur FFG-Übernahme zurück
DEUTZ-Aktie tiefrot: US-Leerverkäufer zweifelt an Bewertung von FFG
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu DEUTZ AG
|
12:29
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ verteuert sich am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
11:29
|EQS-PVR: Deutz AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
11:29
|EQS-PVR: Deutz AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
09:29
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ zieht am Vormittag an (finanzen.ch)
|
26.11.26
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ schiesst am Nachmittag hoch (finanzen.ch)
|
26.11.26
|MDAX aktuell: MDAX am Donnerstagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Mittag freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu DEUTZ AG
|23.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|DEUTZ Buy
|MPCM
|09.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|23.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|DEUTZ Buy
|MPCM
|09.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|23.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|DEUTZ Buy
|MPCM
|09.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schlussendlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.