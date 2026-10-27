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27.10.2026 09:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagvormittag mit Verlusten
Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DEUTZ-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 10,11 EUR abwärts.
Die DEUTZ-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 10,11 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die DEUTZ-Aktie bei 10,04 EUR. Bei 10,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24'037 DEUTZ-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 13,35 EUR. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 24,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,50 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2025 mit 0,180 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,206 EUR je Aktie ausschütten. DEUTZ liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. DEUTZ hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,13 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 585.30 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 518.10 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,812 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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