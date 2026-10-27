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27.10.2026 16:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagnachmittag billiger
Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 9,99 EUR.
Die DEUTZ-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 9,99 EUR abwärts. Bei 9,92 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 501'287 DEUTZ-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2026 auf bis zu 13,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 33,63 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 7,33 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 26,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,180 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,206 EUR. Am 06.08.2026 lud DEUTZ zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 585.30 Mio. EUR – ein Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Von Analysten wird erwartet, dass DEUTZ im Jahr 2026 0,812 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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