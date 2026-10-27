DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag billiger

Die DEUTZ-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 10,13 EUR. Zwischenzeitlich weitete die DEUTZ-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,97 EUR aus. Bei 10,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 186'570 DEUTZ-Aktien gehandelt.

Am 10.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 13,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 31,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 27,64 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,206 EUR aus. DEUTZ veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent auf 585.30 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 518.10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DEUTZ einen Gewinn von 0,812 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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