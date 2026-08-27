DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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27.08.2026 09:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Donnerstagvormittag mit Kursplus
Die Aktie von DEUTZ gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von DEUTZ legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 12,14 EUR.
Um 09:28 Uhr stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 12,14 EUR. Die DEUTZ-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,11 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 97'649 DEUTZ-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.02.2026 bei 12,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DEUTZ-Aktie. Bei 7,33 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,180 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,226 EUR je DEUTZ-Aktie. DEUTZ liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat DEUTZ 585.30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,900 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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