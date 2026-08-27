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27.08.2026 16:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ legt am Nachmittag zu

DEUTZ Aktie News: DEUTZ legt am Nachmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von DEUTZ. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 12,24 EUR zu.

DEUTZ
11.50 CHF 2.70%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 12,24 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die DEUTZ-Aktie bis auf 12,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,11 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 601'095 Stück.

Am 27.02.2026 markierte das Papier bei 12,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 2,12 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,33 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 66,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,180 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,226 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 06.08.2026 vor. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit 0,13 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im abgelaufenen Quartal hat DEUTZ 585.30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,900 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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