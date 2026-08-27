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27.08.2026 12:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag stärker

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von DEUTZ. Das Papier von DEUTZ konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 12,09 EUR.

DEUTZ
11.50 CHF 2.70%
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Das Papier von DEUTZ konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 12,09 EUR. Die DEUTZ-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,18 EUR aus. Mit einem Wert von 12,11 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 307'776 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,50 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 3,39 Prozent wieder erreichen. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,33 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 39,37 Prozent wieder erreichen.

DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,180 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,226 EUR aus. Am 06.08.2026 legte DEUTZ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent auf 585.30 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 518.10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,900 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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