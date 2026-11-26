|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.11.2026 09:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ gewinnt am Vormittag an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,7 Prozent auf 7,88 EUR.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,7 Prozent auf 7,88 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die DEUTZ-Aktie bei 8,00 EUR. Bei 7,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 71'977 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 10.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 69,42 Prozent zulegen. Am 18.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,48 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 5,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,221 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,180 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 05.11.2026 vor. DEUTZ hat ein EPS von 0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,08 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,28 Prozent auf 553.90 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 493.30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,718 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie
MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DEUTZ-Investment von vor einem Jahr verdient
DEUTZ-Aktie dreht wieder ins Minus: Konzern weist Vorwürfe zur FFG-Übernahme zurück
DEUTZ-Aktie tiefrot: US-Leerverkäufer zweifelt an Bewertung von FFG
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu DEUTZ AG
|
16:29
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ schiesst am Nachmittag hoch (finanzen.ch)
|
15:58
|MDAX aktuell: MDAX am Donnerstagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
12:29
|DEUTZ Aktie News: Hausse bei DEUTZ am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:29
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ gewinnt am Vormittag an Boden (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu DEUTZ AG
|23.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|DEUTZ Buy
|MPCM
|09.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|23.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|DEUTZ Buy
|MPCM
|09.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|23.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|DEUTZ Buy
|MPCM
|09.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.