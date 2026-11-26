Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,7 Prozent auf 7,88 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die DEUTZ-Aktie bei 8,00 EUR. Bei 7,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 71'977 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 69,42 Prozent zulegen. Am 18.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,48 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 5,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,221 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,180 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 05.11.2026 vor. DEUTZ hat ein EPS von 0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,08 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,28 Prozent auf 553.90 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 493.30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,718 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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