Um 16:28 Uhr ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 6,0 Prozent auf 8,06 EUR. Bei 8,09 EUR erreichte die DEUTZ-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 7,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 577'722 Aktien.

Bei 13,35 EUR markierte der Titel am 10.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 65,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DEUTZ-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,48 EUR ab. Abschläge von 7,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,221 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DEUTZ 0,180 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DEUTZ am 05.11.2026. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,08 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 553.90 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 493.30 Mio. EUR in den Büchern standen.

Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,718 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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