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26.11.2026 12:29:00
DEUTZ Aktie News: Hausse bei DEUTZ am Mittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von DEUTZ. Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,2 Prozent auf 8,00 EUR.
Das Papier von DEUTZ legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,2 Prozent auf 8,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DEUTZ-Aktie bisher bei 8,09 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,96 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 414'293 DEUTZ-Aktien.
Am 10.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,35 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 66,98 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,48 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,180 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,221 EUR belaufen. Am 05.11.2026 legte DEUTZ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,04 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 553.90 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 493.30 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.
Von Analysten wird erwartet, dass DEUTZ im Jahr 2026 0,718 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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