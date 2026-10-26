DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagvormittag fester

Das Papier von DEUTZ konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 9,77 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DEUTZ-Aktie sogar auf 9,81 EUR. Bei 9,71 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 28'046 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 13,35 EUR markierte der Titel am 10.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 26,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 7,33 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 33,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,180 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,206 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 06.08.2026. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent auf 585.30 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 518.10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,812 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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