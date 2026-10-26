DEUTZ Aktie News: Anleger greifen bei DEUTZ am Montagnachmittag zu

Um 16:28 Uhr wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,6 Prozent auf 10,09 EUR nach oben. In der Spitze legte die DEUTZ-Aktie bis auf 10,09 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,71 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 523'556 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 13,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 32,31 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,33 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,35 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,180 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,206 EUR belaufen. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. DEUTZ hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,13 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Im abgelaufenen Quartal hat DEUTZ 585.30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,812 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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