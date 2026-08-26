DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag in Grün

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 11,67 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bei 11,80 EUR. Mit einem Wert von 11,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 65'234 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.02.2026 auf bis zu 12,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 7,33 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

DEUTZ-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,226 EUR belaufen. DEUTZ liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit 0,13 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,97 Prozent auf 585.30 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,900 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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