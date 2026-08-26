DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 3,0 Prozent auf 11,85 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bei 11,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 573'961 DEUTZ-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.02.2026 bei 12,50 EUR. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 5,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,33 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 61,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,226 EUR. Im Vorjahr erhielten DEUTZ-Aktionäre 0,180 EUR je Wertpapier. Am 06.08.2026 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,97 Prozent auf 585.30 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,900 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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