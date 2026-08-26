DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag mit Aufschlag

Die DEUTZ-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 11,84 EUR. Der Kurs der DEUTZ-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,96 EUR zu. Bei 11,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 377'730 DEUTZ-Aktien.

Am 27.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,50 EUR. Gewinne von 5,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 7,33 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 38,09 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,180 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,226 EUR je DEUTZ-Aktie. Am 06.08.2026 äusserte sich DEUTZ zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DEUTZ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 585.30 Mio. EUR im Vergleich zu 518.10 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,900 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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