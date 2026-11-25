Die DEUTZ-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 7,80 EUR. Im Tageshoch stieg die DEUTZ-Aktie bis auf 7,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,71 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 68'792 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,35 EUR) erklomm das Papier am 10.09.2026. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 41,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,48 EUR. Abschläge von 4,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2025 mit 0,180 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,221 EUR je Aktie ausschütten. Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von 0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DEUTZ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 553.90 Mio. EUR im Vergleich zu 493.30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,718 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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