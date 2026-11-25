Die DEUTZ-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 7,67 EUR. Bei 7,93 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,71 EUR. Bisher wurden via XETRA 555'888 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,35 EUR erreichte der Titel am 10.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 74,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DEUTZ-Aktie. Am 18.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 7,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 2,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,221 EUR ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 05.11.2026. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,08 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat DEUTZ 553.90 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 493.30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,718 EUR je DEUTZ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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