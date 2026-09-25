DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag höher

Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere um 09:28 Uhr 0,9 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die DEUTZ-Aktie bei 11,42 EUR. Bei 11,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30'173 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 13,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 7,33 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 34,67 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,207 EUR aus. Am 06.08.2026 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 585.30 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 518.10 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,870 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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