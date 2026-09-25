DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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25.09.2026 16:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagnachmittag mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 11,22 EUR.
Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 11,22 EUR. Der Kurs der DEUTZ-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,50 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,35 EUR. Bisher wurden heute 301'287 DEUTZ-Aktien gehandelt.
Am 10.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 13,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (7,33 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 34,67 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,207 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 06.08.2026. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit 0,13 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 518.10 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 585.30 Mio. EUR ausgewiesen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass DEUTZ einen Gewinn von 0,870 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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